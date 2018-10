Conozca a Roger Vásquez: el ‘Arturo Vidal Peruano’

Su nombre es Roger Vásquez y últimamente ha llamado mucho la atención gracias a su gran parecido al capitán de la selección chilena Arturo Vidal.

Ambos jugadores tienen un corte y peinado similar, además de ostentar una voluminosa barba. La postura de ambos también es muy similar y por si fuera poco juegan en las misma posición.

Sin duda alguna, Roger Vásquez es el Vidal Peruano, integrante del Credicoop San Román de Juliaca, equipo que sueña con llegar a las instancias finales de la Copa Perú.

La prensa Chilena entrevistó al jugador puneño y resaltó esta comparación. “Un compañero en 2013 me dijo que me parecía a Arturo y lo comencé a seguir desde la Juventus (…) lo admiro desde ese tiempo porque es el mejor ‘6’ del mundo. Me parezco bastante y trato de igualar su carácter y temperamento” sostuvo Roger.