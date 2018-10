André Carrillo asumirá el liderazgo de la selección peruana

Estamos a solo horas de un nuevo encuentro amistoso, esta vez con Chile. Y frente a las notorias ausencias en el seleccionado peruano de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, el ‘Profe’ Gareca decidió poner como capitán suplente a André Carillo.

Ante esto la popular ‘Culebra’ dijo: “lo tomo igual que siempre, con responsabilidad, no me siento más que nadie, sencillamente soy un jugador más que viene a ayudar al equipo, que le doy confianza a los más jóvenes y también me dan confianza los mayores (…) soy parte importante de la selección”.

En marzo de 2013 fue la última vez que Perú venció a Chile y sobre los hombros de Carrillo recae gran parte de la responsabilidad de repetir este plato 5 años después.