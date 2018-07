Francia vs Croacia: galos se preparan para la final

Los galos tienen la ilusión de levantar la Copa del mundo luego de 20 años. La última vez fue en Francia 98 y ahora tienen ganas de ir por más. El delantero del club Atlético de Madrid y jugador francés Antuane Griezman solo cuenta las horas para el esperado encuentro: “He solado con esto desde que era un niño. Solo quiero levantar la copa, es lo más importante para mí”, indicó.

El volante francés afirmó que ganar la copa del mundo es lo único que tiene en mente y no se distrae con otros galardones como el ‘Balón de oro’ “No me importa si gano o no el balón de oro, voy a dar todo en el campo para ser el campeón del mundo”.

Los dirigidos por Didier Dechamps consideran que el mayor tiempo de juego de Croacia no significa ninguna ventaja. El conjunto gal continúo con sus trabajos de entrenamiento y luego realizó labores en el campo