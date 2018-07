'Hincha israelita' arribó a Lima y anunció sus deseos de ir al Mundial de Qatar 2022

Tras haber cumplido su sueño de ir al Mundial de Rusia 2018 para alentar a la escuadra ‘bicolor’, el 'hincha israelita' retornó a nuestro país. Al aeropuerto Jorge Chávez se hicieron presentes sus familiares y amigos, quienes lo recibieron con mucha emoción. Asimismo no desaprovechó el momento para brindar unas sentidas declaraciones.

“Gracias por recibirme, no pensaba esto. Me siento muy halagado, no soy digno de todo esto, pero muy contento de haber estado allá con mi selección y bueno, Qatar tiene que ser la revancha muchachos”, aseguró.

En el primer terminal aéreo del país también se hizo presente su esposa, que a pesar de los rumores de una supuesta infidelidad, nunca dejó de creer en su esposo. Asimismo indicó que para recibirlo preparó el platillo que más le gusta, su arroz con pollo acompañado de su ensalada rusa. Finalmente el 'hincha israelita' señaló comenzará a alistarse para el próximo Mundial.