Jugadores de la blanquirroja se pronuncian tras victoria ante Australia

Tras el último partido de la ‘bicolor’ en el Mundial de Rusia 2018 y la victoria ante la selección australiana, diversos jugadores del equipo de todos manifestaron sus apreciaciones con respecto a su participación en este certamen internacional.

“Nosotros queríamos clasificar, esa era la meta, no se pudo, pero creo que dejamos una imagen que Perú quería un poco más, mostrar buen fútbol y con eso nos vamos” indicó Pedro Gallese.

De igual manera Pedro Aquino, se pronunció. “Yo siempre me trabajo para estar de titular y para estar también esperando en cualquier momento pueda entrar. Así que nada, me siento bien contento, feliz de que Renato haya regresado a jugar y gracias a Dios no tuvo ningún daño”, puntualizó. Asimismo, evitó ahondar en el tema de la continuidad de Ricardo Gareca como director técnico de la selección.

Por su parte, Edison Flores, señaló que le gustaría que ‘El Tigre’ se quedara al mando de la blanquirroja, pero aseguró que la respuesta está en el DT y su comando. Además, precisó la participación del equipo fue solo el comienzo del futuro del fútbol peruano.