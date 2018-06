FIFA eligió a peruano como el "hincha del día" en el Mundial de Rusia

Portal de la FIFA remarcó su entusiasmo y amor a la Blanquirroja que nunca dejó de alentar a pesar de la derrota frente a Dinamarca. Su nombre es Joel Estévez Huamán y viajó desde la provincia de Ferreñafe y llegó hasta Rusia con la única consigna de alentar a Perú, quien regresaba a la cita más importante del fútbol luego de 36 años de ausencia.

La FIFA ya conoce la animosidad de la hinchada peruana en el Mundial Rusia 2018. Es por ello que un compatriota, quien se vistió del Inca Atahualpa, fue elegido como el "hincha del día" por el ente rector del fútbol mundial.

"Cuando salí del estadio Mordovia mis compañeros me empezaron a felicitar. No me di cuenta de que la FIFA me había elegido como el hincha del día", contó el entusiasta hincha de la Bicolor.