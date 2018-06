¿Paolo Guerrero no jugará ante Dinamarca?

A pesar de haber anotado dos goles durante el penúltimo amistoso con Arabia Saudita, nuestro capitán Paolo Guerrero, no estaría en su mejor momento, pues algunos presumen que el ‘Depredador’ no jugará por la selección ante Dinamarca, ya que no le vio entrenar junto a los demás titulares.

Según Miguel Company, extécnico de la selección, en el último partido “se le vio algo mal, sus bondades técnicas que son muy reconocidas no las pudo desarrollar, estuvo muy poco familiarizado con el balón". Esto se debería a que el ‘9’ de la Selección pasó por meses complicados. “Toda esa sensación de disgusto le produjo un desequilibrio emocional”, señaló Miguel.

Asimismo el especialista señaló que para él haber dejado a Guerrero fuera de los partidos de práctica no forma parte de la estrategia de Ricardo Gareca. Las decisiones del “tigre” han dado buen resultado hasta ahora y la capacidad de Paolo de superar cualquier obstáculo, también.