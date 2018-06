Publican libro póstumo de Daniel Peredo

A meses de su partida, el nombre de Daniel Peredo continúa vigente y más aún con la publicación de un libro que recopila su trabajo como periodista deportivo, el cual fue dado a conocer por su viuda, Milagros Llamosa.

“Para nosotros esto es la continuidad de Dani. Daniel está presente este año importante de alguna forma, es la primera acción concreta de pensar en un legado, en un libro que es trascendencia, que es importante para mí y para mis hijas”, precisó.

Además, ella destacó el cariño del público hacia su esposo y que sin esas energías positivas no habría podido concretar el lanzamiento de la publicación.” Hay muchas personas que me dicen que extrañan la voz de Daniel. Ese relato emocionante, ese relato que te conecta, creo que no hubiera sido posible estar yo de esta forma si no hubiera tanto cariño. Hemos sentido tanto orgullo”, manifestó.