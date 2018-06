Perú vs Suecia: Capitán Andreas Granqvist dijo que Paolo Guerrero no debería estar en el Mundial

¡Polémica! A un par de días de jugarse el último amistoso de la selección peruana ante Suecia, el defensa y capitán del equipo nórdico, Andreas Granqvist, calentó la previa al dirigir fuertes críticas hacia su par peruano, Paolo Guerrero, y su retorno a la selección.

La prensa sueca viene dando cuenta del caso de Guerrero, inhabilitado primero por seis meses y luego por 14 tras un resultado adverso en una prueba de dopaje. Ello por hallársele el componente benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína.

Tras argumentar su defensa (en la cual su buena conducta jugó un papel importante) y conseguir una medida cautelar por parte del Tribunal Federal Suizo, Paolo ha podido suspender la ejecución de la sanción para poder participar del Mundial Rusia 2018.

En en ese contexto, que Granqvist fue entrevistado por el sitio Fotbollskanalen, donde mostró su desconcierto por la presencia del ‘Depredador’: “La cocaína debería contar como doping y dos años de suspensión así que no sé cómo consiguió regresar”, sostuvo.

“Es triste que si él ha dado positivo y se le ha encontrado un producto no autorizado aún pueda jugar. No sé cómo pasó”, añade el zaguero de 33 años, que prefirió no ahondar en si la sustancia afecta el rendimiento, pero se mantuvo firme en que su uso “no está permitido”.

Al ser consultado por el medio sobre si Guerrero debería ser suspendido del Mundial, no mostró duda. “Sí, lo creo. Si lo hizo (consumir una sustancia no permitida) debería irse. Absolutamente”, sostuvo, señalando el caso de un portero sueco que también fue sancionado por doping.

Como se sabe, este sábado Perú chocará de visitante contra Suecia al mediodía en el Estadio Ullevi de Gotemburgo, en el último encuentro amistoso de la blanquirroja antes de su debut en la Copa del Mundo el 16 de junio, donde enfrentará a Dinamarca por el Grupo C.