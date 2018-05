¿El Swisshotel se verá afectado por su papel en la crisis de Paolo Guerrero?

El Swissotel ha sido la empresa más mencionada en los últimos días y la han señalado como la responsable de que el capitán, Paolo Guerrero, no vaya al mundial.

A través de un comunicado, el Swissotel trató hoy de limpiar su imagen, la que ha sido blanco de críticas de grueso calibre. Según el periodista económico y digital, David Reyes, existe “una crisis de reputación que ellos (Swissotel) han podido haber anticipado perfectamente”.

Lo dicho en un video por Paolo Guerrero sobre el Swissotel, en el que el ‘Depredador’ denuncia una falta de apoyo por parte del hotel, ha generado toda una ola de reacciones en las redes sociales en contra de esta empresa.

Para David Reyes, estos ataques no le generaría perdidas económicas al hotel, debido a que el público que hoy lo está criticando en las redes sociales no es el público objetivo del Swissotel, de manera que no habría una afectación fuerte en los próximos meses para esta empresa.

Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido, la Selección Nacional sigue concentrándose en el Swissotel.