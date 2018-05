El japonés al que todo el Perú odia por sanción del TAS a Paolo Guerrero

El malestar de los hinchas y fanáticos de Paolo Guerrero se dejó sentir en redes sociales cuando un Twitter apareció con las siglas del organismo internacional, TAS, sin imaginar que se trataba de un usuario con el nombre de Tasuku Okawa.

El internauta fue blanco de las duras críticas y recibió una gran cantidad de notificaciones con agravios sin entender el por qué. Una vez que entendió lo que sucedía, mandó un mensaje a los enfurecidos hinchas. "Señores, me llamo Tasuku y me apodan 'TAS'. No escriban los tuits poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja", escribió el asiático.

Señaló que no le disgustó que le llamen chino y que alentará al equipo de Ricardo Gareca.