Ricardo Gareca explica por qué la Selección Peruana sigue concentrando en Swissotel

En conferencia de prensa, el DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, explicó la razón por la que el equipo continúa concentrando en el Swissotel, pese a las críticas por el caso Paolo Guerrero.

"Hay una logística y se trabajó para logar una comodidad dentro de ese hotel. El gerente deportivo, el preparador, etc. Mucha gente trabajó para instalarnos. No se trata de hacer un cambio de un día para otro. No se puede ir de un lado y trasladarse a otro",

Cabe recordar que el 'Depredador' culpó al Swissotel de la contaminación que sufrió durante la concentración previa al partido de Perú contra Argentina por las Eliminatorias.

Incluso a su arribo a Lima, afirmó que si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo declaraba inocente iba a pedirle a Ricardo Gareca no concentrar en ese hotel.