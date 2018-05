¿Qué otros futbolistas se perdieron la Copa del Mundo por una sanción?

La noticia que Paolo Guerrero no estará en la Copa del Mundo aún le duele a los hinchas, sin embargo, no es el primer futbolista en perderse un Mundial por un castigo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), incluso una selección de jugadores fue sancionada y no llegaron a la justa mundialista.

La FIFA lo llamó “el mayor fraude de todos los tiempos”, acabó con los sueños de toda una generación. Chile era impedida de participar en los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94.

El “Maracanazo”, sucedió en 1989, cuando Brasil ganaba 1 a 0 y a falta de 20 minutos una bengala cae en el área sureña; el portero, Roberto Rojas, llevaba una hoja de afeitar y se cortó la frente, buscando la suspensión del juego y que los 'mapochos' ganen el partido en mesa. Pero Rojas fue descubierto y lo castigaron para toda la vida.

Diego Maradona también fue sancionado en 1994, cuando dio positivo en el control antidoping y recibió 15 meses de suspensión. Mientras en el 2014, Luis Suárez fue expulsado del mundial tras morder al italiano Giorgio Chiellini. El uruguayo acudió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), peor no tuvo suerte.