Christian Cueva hace Mea Culpa tras fallar penal en último minuto

Deportes

Pasado Martes 13

Christian Cueva revela cómo lo reprendió Guerrero por su incidente en Sao Paulo

"Él me conoce mucho. Primero me llamó para calmarme y para que pensara en las cosas que no tenía más que hacer. Hablé casi 45 minutos con él y realmente me sirvió esa charla", señaló.