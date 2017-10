Perú vs. Nueva Zelanda: día y lugar del repechaje para Rusia 2018

El repechaje permite que el equipo que terminó en quinto lugar en las Eliminatorias sudamericanas se enfrente ante el ganador de la media plaza en las Eliminatorias de Oceanía. Es por ello, que la Selección Peruana se jugará la clasificación al Mundial Rusia 2018 contra Nueva Zelanda.

Los encuentros, tanto de ida como de vuelta, se llevarán a cabo el 6 de noviembre en Oceanía, y el 14 del mismo mes, donde el escenario será el país sudamericano.

PERÚ VS. COLOMBIA: REVIVE EL MINUTO A MINUTO

1' Inicio el partido.

2' Perú controla el balón; Colombia sigue detrás acosando y ha ingresado al espacio peruano. Mientras tanto, gol de Ecuador. Argentina se mantiene en 0.

3' Yotún intenta introducirse al campo contricante, Santiago Arias repele.

4' Perú se mantiene controlando el balón. Carrillo intentó sobrepasar a Fabra. El cafetero izquierdo impide el pase peruano. Saque a favor de Colombia.

5' Renato Tapia intenta realizar una jugada ofensiva con Guerrero. 'El depredador' no logra definir.

6' Fabra intenta jugar a la ofensiva.

7' Ataque cafetero a la portería blanquirroja. Gallese defiende el arco peruano.

8' Cueva gana la primera falta a favor de la selección nacional.

10' Carrillo intenta sacar ventaja ante Fabra, sin éxito.

11. Mientras tanto, Argentina ha igualado a Ecuador. Leonel Messi iguala el marcador a favor de la albiceleste.

12' Falta de Flores. Tiro Libre.

13' Tapia pierde el balón. Carrillo recupera el balón con falta. Tiro libre a favor de Colombia.

14' Yotún pierde el balón, James Rodriguez interviene en jugada peruana y defiende ante posibilidad de gol nacional.

15' Paolo Guerero defiende área nacional. Nueve peruano tira el balón al área contrincante. Trauco y Cueva intentan construir una posibilidad de Gol. Yotún intenta atacar. Portero tricolor defiende.

16' Juego peruano se mueve en área del contrincante. James interviene en jugada peruana. Repelen el ataque bicolor. Saque lateral a favor del equipo visitante.

17' Juego ofensivo colombiano. Defensa peruana despeja. Pase largo hacia cancha contrincante. Pase muy largo. Saque lateral a favor de Colombia.

18' Segundo gol de Messi en encuentro con Ecuador.

19' James Rodriguez intenta ingresar al área. Marca de Tapia efectiva. Cueva intenta llegar al área, pero recibe una falta. Es la tercera falta contra Cueva.

20' Juego ofensivo peruano. Árias despeja en el área visitante. Aguilar para Falcao. Rodriguez busca posibilidad de gol.

21' Llegó la primera aproximación peruana. Trauco pasa a Guerrero. Posibilidad peruana muy cerca de convertir.

22' Perú empieza a soltarse y desarrollar su juego. Fabra busca la presencia de Falcao en área peruana. Colombia retiene el balón y trata mejor la pelota. Tricolor domina el área media.

23' Tiro contra Gallese. Pelota cómoda que es recibida por el portero nacional. El mediocampo sigue dominado por los cafeteros.

24' Cueva es marcado por Sánchez. Defensa colombiano repele con facilidad. Equipo peruano intenta desequilibrar con Carrillo, pero recibe falta.

25' Perú se mueve en el mediocampo con toques. Paolo busca el gol.

26' Cueva, Flores y Corso se mueven con balón en área contrincante. Pelota cómoda para David Ospina.

28' Nuevo ataque peruano termina en pelota fácil para Colombia.

29' Perú tantea el mediocampo. Pase largo para André Carrillo, quien había escapado de Fabra, pero no logra definir.

30' Falta ecuatoriana. Tiro libre para Perú. Ataque peruano termina en manos de Ospina.

32' Cueva intenta jugar. Colombia recupera. James intenta jugar, pero pelota termina en manos de portero peruano.

33' Rodríguez gana la pelota ante Falcao. Flores se posiciona en zona central. James Rodríguez intenta detener jugada peruana. Saque lateral a favor del visitante.

34' Gallese tira al fondo. Guerrero recibe de cabeza. Flores se acerca a zona colombiana. Jugada peruana es repelida.

35' Tiro libre para Perú. Cueva patea. No hay forma de atravesar la defensa cafetera.

37' Tiro libre colombiano. Abel Aguilar tira hacia el arco nacional. Ataque repelido. Cueva intenta llegar al área contrincante.

39' Paolo Guerrero adelantó al defensa en área visitante, pero no logra llegar al centro de Carrillo. Saque de meta para Colombia. Ospina la tira lejos.

42' Pelota es dominada por Colombia. Trauco marca en área. Construyen jugada peligrosa. Pelota incómoda para Colombia. Gallese recupera.

44' Perú asienta posición en el medio. Pasa Carrillo en área del contrincante. Tiro de esquina para Perú.

45' Árbitro brinda 1 minuto más para el primer tiempo.

Sin goles. No se puede abrir el marcador. Colombia cierra al fondo con rapidez y no permite ingreso peruano al área.



Fin del Primer tiempo

Primer cambio peruano: Alberto Rodríguez sale y entra Araujo.

46' Pelota es recibida por el equipo colombiano. James Rodríguez entra a la carga contra Perú. Saque lateral para la bicolor. Perú la retiene entre sus defensores. Carrillo intenta ingresar a área visitante. Flores avanza, Carrillo lo espera al centro. Flores pasa, pero Carrillo no recepciona bien. Bola perdida.

47' Saque lateral para Colombia. Fabra lanza hacia área peruana. Bola cómoda para Gallese.

48' Juego aéreo peruano permite ingresar al área visitante. Falta de Tapia. Tiro libre para Colombia.

50' Gol de Brasil. Chile se mantiene abajo con un 0.

51' Pedro Gallese recoge bola colombiana. Pase largo a favor de Perú. Tiro de esquina a favor de la localía.

52' Segundo tanto de Brasil.

53' David Ospina cancela tiro de esquina peruano. Lanza lejos la pelota. Intento de ataque cafetero termina en manos de Gallese. La tira lejos.

54' Falta peruana. Tiro libre a favor de Colombia.

55' Gol de Colombia. James Rodríguez aprovechó la bola de Falcao en jugada peligrosa.

58' Juego medio define ofensiva peruana. Yotún centra. Flores pierde el balón.

59' Falta de Trauco contra Cuadrado.

60' Otro gol de Messi. Argentina se impone con triplete.

61' James se acerca peligroso al arco y supera a Corzo. Pega, pero tapa Gallese. Yordi Reyna ingresa por Carrillo.

62' Carlos Sánchez termina en el suelo.

64' Juego medio intenta formar posibilidad de gol para Perú, pero es repelido por Colombia. Blanquirroja no puede penetrar.

65' Tiro de Yotún pasa muy por encima del arco. Tiro libre a favor de Colombia.

67' Cuadrado aprovecha tiro libre y golpea al arco; sin embargo pasa muy arriba.

69' Ruidíaz se prepara para ingresar. Sale Yotún e ingresa el delantero.

70' Ofensiva colombiana termina en tiro de esquina.

71' Perú repele. En Colombia William Barrios ingresará por Duván Zapata.

72' Lateral para Colombia. Fabra la lanza hacia Araujo. Juego medio peruano busca lugar para ingresar al área visitante. Perú no logra ingresar.

74' Tras falta colombiana, tiro para Perú. Cuadrado habría golpeado a Corzo.

75' ¡Gooooooooooooooool peruano! Paolo Guerrero lanza tiro libre que define gol nacional. Estamos en zona de repechaje.

78' Ruidíaz intenta anotar el segundo gol y avanza desde la meta hacia el área tricolor, pero es detenido.

81' Va Perú con Ruidíaz. Cueva la sostiene. Buscan oportunidad. Trauco tira y termina en las manos de Ospina.

84' Sale James Rodríguez. Entra Chará.

87' Gol de Brasil. Juego a favor de Perú.

89' Terminó el partido entre Brasil y Chile. Derrota de La Roja. Chile ha perdido la posibilidad de clasificar al mundial.

90' Terminó el partido Argentina y Ecuador. Messi otorga la clasificatoria a la albiceleste. Árbitro entrega tres minutos adicionales al encuentro Perú-Colombia.

93' Últimos minutos tensos. La pelota la mantiene Perú, sin embargo se encuentran en el mediocampo. Perú no realiza ninguna jugada, Colombia tampoco la busca. Esperan que termine el partido. Termina el partido peruano. Todo depende del partido en Asunción.

El partido Paraguay - Venezuela ha culminado. Paraguay perdió y nos brinda el pase hacia Nueva Zelanda. Perú va hacia el repechaje.