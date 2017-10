Periodistas de Fox Sports protagonizan acalorado debate

No tienen muchos argumentos. La prensa especializada en Argentina ha sufrido un duro embate tras el empate de su selección ante Perú, por la fecha 17 de las eliminatorias a Rusia 2018.

En su primera intervención en el programa 90 minutos de Fox Sports, Daniel Arcucci catalogó a la Albiceleste como un "equipo que no le gana a nadie".

"Soy el más pesimista del mundo, porque Argentina no le gana a nadie. No le ganó a Ecuador, Paraguay y no le ganó a Perú. No tengo ninguna esperanza de que gane en Quito", señaló Arcucci

"Hoy fue la última oportunidad para Banega, ya está. No funciona, así como Dybala no puede jugar con Messi, él tampoco es su socio", acotó.

En otro momento, el Cholo Sottile criticó la eficacia del sistema que planteó Jorge Sampaoli, pues pese a las oportunidades que generó no pudo vencer la resistencia de Gallese.

"Si generas 8 ocasiones de gol y no conviertes ninguna, ¿jugás bien en serio? ¿No hay una faceta del juego que es meterla al arco rival?", sentenció.