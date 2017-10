Periodista argentino tras empate: "Mínimo, Perú merece el repechaje"

Un periodista de la cadena deportiva argentina TyC Sports analizó el empate 0-0 entre Perú y Argentina y llegó a la conclusión de que su selección estaba cada vez más lejos del Mundial de Rusia 2018.

"Preocupado. Pero, esto es algo que se viene dando en todos los partidos. Argentina no encontraba el rumbo, no lo encontraba con Bauza, ni con Sampaoli. Cambia de estadio, llama a jugadores nuevos. Seguimos en este camino que ya nos está alejando del mundial", comentó el hombre de prensa en conversación con Panamericana Televisión.

"Estamos muy complicados. Dependemos no solamente de ganar en Ecuador, sino que también dependemos de otros resultados y está bastante complicada la cosa. Somos Argentina, tenemos buenos jugadores", acotó

El periodista televisivo agregó: "Perú juega en este estadio y no pierde. Así, que pensémoslo bien porque no pierde. La verdad que no se sintió el aliento atronador, Perú jugó muy tranquilo, trianguló perfecto, Gareca sabe y conoce este lugar. Los muchachos del Flaco mínimo merecen ir al repechaje".