¡Todos somos PERÚ! Hoy la bicolor va por la hazaña en "La Bombonera"

Ya se viven los previos al partido Argentina vs. Perú, no sólo en cada rincón de nuestro suelo patrio si no también en el mismo Buenos Aires donde más de 100 mil peruanos radican y esperan con mucha ilusión ver concretada la hazaña de derrotar a la selección albiceleste y coger un cupo al mundial de Rusia 2018.

Cabe destacar que en la capital argentina el equipo especial de Panamericana Televisión, encabezado por Omar Ruíz de Somocurcio continúa trayendo todos los por menores de la previa al encuentro, así como todo el entusiasmo de los hinchas que no decae por la Selección Peruana, que pasó la noche en el Hotel Intercontinental tras llegar a Buenos Aires y a pocas horas del partido continúan acompañados por cientos de fanáticos que están en las afueras de la concentración del equipo de Ricardo Gareca para mostrarles todo su apoyo y amor por la patria.

Por otro lado en nuestra capital la Municipalidad de Lima organiza el Festi-Fútbol en la Plaza de Armas para que los hinchas puedan vibrar con el encuentro que podrá ser visto en dos pantallas gigantes donde un promedio de 10 mil hinchas de todas las edades se reunirán para alentaran a la bicolor.