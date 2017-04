Raúl Ruidíaz recibe elogios tras anotar golazo con Morelia

La vida no deja de sonreírle a Raúl Ruidíaz. El atacante peruano vive uno de sus mejores momentos de su carrera y lo hace en una liga bastante competitiva como lo es la mexicana. La “Pulga” le anotó un golazo al Cruz Azul el último fin de semana y ello le valió para ser considerado en el once ideal de la jornada once de la Liga MX.

En declaraciones a la prensa, Ruidíaz aseguró que no siente presión por ser el reemplazante natural de Paolo Guerrero en el duelo ante Bolivia y aseguró que su único objetivo es hacer bien las cosas. “Quien esté en mejor forma jugará las Eliminatorias”, dijo el atacante, quien espera seguir anotando en tierras aztecas.

Por otro lado, en el Bloque Deportivo, Paolo Guerrero se confesó en entrevista con la televisión brasileña y sorprendió al decir que moriría feliz si logra clasificar con Perú al Mundial de Rusia 2018. Y, de hecho, el “Depredador” todavía mantiene el sueño de disputar una Copa del Mundo.