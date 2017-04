Mitad del plantel de Argentina desairó a la leyenda Batistuta

El histórico jugador de la selección argentina, Gabriel Batistuta, reveló que vivió un mal momento en el vestuario del actual plantel argentino porque casi la mitad de jugadores nisiquiera lo saludo.

“Entré a saludar al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota", contó ‘Batigol’ a un programa de televisión Sin embargo, 'Bati' no se enojó con lo sucedido. "Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos pibes no tengo nada que ver".

Diego Armando Maradona lamentó lo sucedido y no se quedó callado por lo que dijo que al enterarse le dieron ganas de llorar. Además, culpo al técnico de Argentina pues cree que él debió explicarles quién fue.

El plantel argentino se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que perdió durante su último encuentro con Bolivia en La Paz y ocupa el quinto puesto (repechaje) de las Eliminatorias Sudamericanas a Rusia 2018.