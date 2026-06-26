Ministerio de Cultura evalúa aumentar el aforo a Machu Picchu

El aforo a Machu Picchu podría aumentar en los próximos meses, por lo que el Mincetur viene actualizando un estudio para determinar si es viable ampliar el número de visitantes a la llaqta inca.

El Ministerio de Cultura analiza esta posibilidad basándose en estudios técnicos del Mincetur, buscando incrementar la capacidad actual sin comprometer la conservación del monumento.

Actualmente el aforo se encuentra establecido en 4600 personas durante la temporada regular y 5600 visitantes en temporada alta, de acuerdo a cifras del Mincul.

Entradas digitalizadas

Además del posible aumento, se analiza digitalizar el 100% de las entradas, incluyendo los 1000 boletos que actualmente se venden de forma presencial en Machu Picchu

Cabe señalar que, para mantenerte al tanto de las confirmaciones oficiales y planificar tu visita a puedes revisar las actualizaciones constantes en el portal oficial del Ministerio de Cultura a través de Tu Boleto o revisar los comunicados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.