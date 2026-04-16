Chiclayo alista actividades por el primer año de pontificado del Papa León XIV

La Municipalidad de Chiclayo anunció una serie de actividades por el primer año de pontificado del Papa León XIV, con el objetivo de promover el turismo y reforzar el vínculo entre el sumo pontífice y el Perú. Las celebraciones se desarrollarán durante todo el mes de mayo con diversas iniciativas culturales y religiosas.

El programa incluye misas de acción de gracias organizadas por el obispado, así como la promoción de la ruta turística del Papa León XIV en la provincia. Además, se realizarán ferias gastronómicas, eventos culturales y recorridos gratuitos por lugares emblemáticos vinculados a la historia del pontífice.

Las autoridades locales proyectan duplicar la afluencia de visitantes registrada en 2025, cuando cerca de 8 mil personas llegaron a la ciudad, con la meta de alcanzar al menos 16 mil durante estas celebraciones. Incluso, se estima que una futura visita del Papa podría convocar hasta 600 mil turistas entre nacionales e internacionales.

La población chiclayana expresó su entusiasmo ante estas actividades y la posible llegada del Papa a la ciudad. Las iniciativas buscan no solo dinamizar la economía local, sino también resaltar la identidad y el orgullo de Chiclayo por su vínculo con el líder de la Iglesia Católica.