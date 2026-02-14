Danzas puneñas se exhiben en Lima como antesala al inicio del carnaval

El Palacio de Gobierno fue escenario de una muestra cultural del altiplano, donde delegaciones artísticas de la región altiplánica llevaron hasta Lima la energía del Carnaval de Puno. Durante la actividad, el presidente de la República, José Jerí, participó del acto protocolar y se sumó al ritmo de las danzas tradicionales, junto a otras autoridades nacionales.

Entre las expresiones presentadas destacaron la Diablada Puneña y la Pandilla Puneña, ambas reconocidas como patrimonio cultural de la nación. Asimismo, se recordó que la Festividad de la Virgen de la Candelaria cuenta con el reconocimiento de la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, consolidando a Puno como uno de los principales referentes culturales del país.

Carnaval de Puno busca mayor visibilidad nacional

El alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, señaló que el carnaval puneño merece una mayor proyección, al igual que otras celebraciones regionales del país. Precisó que, además de la festividad de la Virgen de la Candelaria, la región posee un carnaval con identidad propia, que incluye danzas como la Chacallada, la Pinquillada y la Tarqueada, representativas del ámbito rural, así como la Pandilla Puneña, vinculada a la zona urbana.

Durante la presentación, las autoridades extendieron la invitación para participar en el inicio del carnaval, previsto para el 16 de febrero en la provincia de Puno. El evento en la sede del Ejecutivo contó también con la presencia del ministro de Cultura y otras figuras del ámbito nacional, convirtiéndose en una vitrina para difundir la riqueza artística y la identidad cultural de la región.