Perú coloca tres restaurantes en el Top 10 de los Latin America's 50 Best 2025

Perú volvió a consolidar su liderazgo gastronómico en la edición 2025 de los Latin America’s 50 Best Restaurants, ubicando a tres de sus establecimientos entre los diez primeros puestos del ranking regional. El mayor reconocimiento lo obtuvo Kjolle, de la chef Pía León, que fue elegido el mejor restaurante del país y alcanzó el puesto número dos en la lista general, gracias a una propuesta culinaria que explora la biodiversidad peruana mediante platos de alta investigación y creatividad.

Restaurantes peruanos entre los 10 mejores de la región

En la ceremonia celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala, también sobresalió Mérito, del chef Juan Manuel Martínez, que se posicionó en el cuarto lugar. Su cocina, asentada en Lima, combina insumos locales con influencias de su país natal, construyendo una propuesta sensorial que ha ganado reconocimiento constante. Otro ingreso peruano al Top 10 fue Cosme, del chef James Berckemeyer, que sorprendió con un ascenso de 28 puestos respecto al año anterior para ubicarse en el noveno lugar, destacando por reinterpretar los sabores de la cocina casera peruana.

El primer lugar del ranking lo obtuvo El Chato, de Colombia, pero la participación peruana volvió a ser una de las más sólidas de la región, respaldada por propuestas que apuestan por la sostenibilidad, la identidad nacional y el uso de ingredientes originarios. Los premios también incluyeron reconocimientos especiales, como el Highest Climate Award 2025, que reforzaron el enfoque ambiental que hoy domina la escena culinaria latinoamericana.

Este nuevo triunfo refuerza la relevancia internacional de la gastronomía peruana, que no solo impresiona en restaurantes de alta cocina, sino que también se ha vuelto un motivo de viaje para visitantes de todo el mundo. Cada vez más turistas llegan al país para explorar su oferta culinaria, una experiencia que combina tradición, creatividad y una diversidad de productos difícil de igualar en la región.