París exhibe al icónico “hombre de Chachapoyas” en muestra internacional

El Museo del Hombre, en París, exhibe actualmente una muestra dedicada a diversas formas ancestrales de preservación corporal, integrada por nueve momias procedentes de distintos países, entre ellos Perú, Bolivia, Chile y España. La iniciativa busca acercar al público a las técnicas funerarias desarrolladas en distintas culturas a lo largo de la historia.

La momia peruana que cautiva a los visitantes

Entre los ejemplares presentes, destaca la reconocida momia peruana conocida como el “hombre de Chachapoyas”, cuya presencia se ha convertido en uno de los mayores puntos de interés de la exposición. Se trata de un individuo del siglo XII perteneciente a la cultura Chachapoya, mostrado en posición fetal, con las extremidades recogidas y la mandíbula ligeramente abierta, rasgos que han llamado poderosamente la atención de los especialistas del museo.

Los investigadores explican que esta figura no solo es uno de los elementos más representativos de la colección, sino que también habría influido en importantes artistas europeos. Señalan que Paul Gauguin se inspiró en ella y que Edvard Munch, quien visitó el museo etnográfico hacia 1890, probablemente la vio antes de crear algunos de sus trabajos más conocidos, incluida la célebre pintura El grito.

La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo de 2026 y complementa la muestra con otros cuerpos conservados, como la momia de una niña francesa del siglo XVII, cuyo estado ha sorprendido tanto a especialistas como a visitantes. La selección busca dar una mirada amplia a las prácticas funerarias de diferentes épocas y regiones.