Feria Perú Picarón conquista Miraflores con sabores de colores

El mes morado no solo trae consigo la fe y devoción del Señor de los Milagros, sino también el irresistible aroma de los postres limeños. En el pasaje Porta, en el corazón de Miraflores, se celebra la feria Perú Picarón, un evento que rinde homenaje a este tradicional dulce peruano que cada octubre tiene su propio día: el tercer viernes del mes.

Sabores innovadores para todos los gustos

Los visitantes pueden encontrar una gran variedad de picarones, desde el clásico elaborado con camote y zapallo hasta versiones más creativas hechas con mashua, beterraga, fresa, zanahoria, oca con menta, cañihua e incluso maca. Además, se ofrecen diferentes tipos de mieles para acompañarlos, como las de maracuyá, arándanos, aguaymanto e higo. La porción de cinco aros se vende a 10 soles y puede incluir una selección mixta para degustar los distintos sabores.

Pamela, una de las expositoras del evento, destacó que la intención de la feria es mantener viva la tradición, pero también innovar para atraer nuevos paladares. “Queremos que la gente conozca que el picarón no solo es el de camote y zapallo, sino que se puede preparar con productos peruanos de distintas regiones”, señaló.

El público no tardó en sumarse a la experiencia. Muchos visitantes expresaron su sorpresa y satisfacción al probar por primera vez picarones verdes de menta o morados de maíz. La feria estará abierta hasta las 8 de la noche y se espera una gran afluencia de asistentes que, entre mieles y aromas dulces, celebran la riqueza gastronómica del Perú.