Chef “Cucho” La Rosa sobre peores platos peruanos: “Es un complot contra la gastronomía”

El ranking internacional elaborado por Taste Atlas dio a conocer una lista de los peores platos gastronómicos del Perú, dentro de los que se encuentran el Cau Cau y la Tortilla de raya. Al respecto, el cocinero peruano “Cucho” La Rosa dijo que es un “complot” contra la gastronomía nacional.

“Nadie ha firmado esta nota, puede ser que no conozcan la cultura de peruana, no han comido estos platos. Esto es un complot contra la comida peruana porque cada día estamos creciendo, hay un poco de envidia al parecer…No sé por qué no les gusta la tortilla de raya”, expresó el reconocido cocinero.

Sobre el cuy, uno de los platos preferidos por una gran mayoría de peruanos, el reconocido cocinero nacional señaló que es uno de los platos que se encuentra en los mejores restaurantes. “Aquí acostumbramos a comer cuy de diversas formas y estaña en las mesas de los mejores restaurantes”, señaló.

OTROS PLATOS PERUANOS

Cabe precisar que la Tortilla en raya y el Cau Cau no son los únicos potajes peruanos a quienes el portal gastronómico Taste Atlas le ha bajado el dedo. En la lista de los peores de platos de la gastronomía del Perú también están, la maca, sancochado, hígado encebollado, tamarillo, solterito, cuy frito, humitas dulces, pachamanca.