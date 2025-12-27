Elecciones 2026: 36 partidos políticos presentaron inscripción de listas de candidatos

El plazo venció y un total de 36 agrupaciones políticas presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la inscripción de sus listas de candidatos al Parlamento y fórmulas presidenciales con miras a las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de cuestionamientos y ha abierto nuevas controversias en el escenario político.

DENUNCIAS EN EL APRA

Una de las denuncias más sonoras provino de militantes del Partido Aprista Peruano, quienes aseguran no haber sido incluidos en las listas oficiales pese a haber obtenido una votación considerable durante las elecciones primarias internas. Según indicaron, los resultados de dicho proceso no habrían sido respetados al momento de la inscripción ante el organismo electoral.

Frente a estas acusaciones, desde el partido de la estrella señalaron que la inclusión del 20 % de candidatos invitados se encuentra contemplada dentro de las atribuciones estatutarias de la comisión política, por lo que defendieron la legalidad del procedimiento seguido en la conformación de las listas.

En ese sentido, Estefanía Huamán, personera legal del Partido Aprista, negó que se haya excluido a algún candidato y sostuvo que se ha respetado el principio democrático. “A ningún candidato se le ha excluido de la lista, se está respetando el derecho democrático”, afirmó, en medio de un debate que podría escalar a instancias electorales si se presentan impugnaciones formales.