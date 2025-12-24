2025 En 24 Horas

Cuatro expresidentes peruanos se encuentran recluidos en el Penal de Barbadillo

Las sentencias condenatorias contra Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra marcan un hecho sin precedentes en la historia política del Perú.



El 2025 quedará registrado como un año sin precedentes en la política peruana, luego de que tres expresidentes de la República fueran condenados a penas de prisión por distintos delitos. Las resoluciones judiciales alcanzaron a exmandatarios que gobernaron el país en las últimas dos décadas, evidenciando la magnitud de los casos de corrupción y delitos contra el orden constitucional.

El primero en recibir sentencia fue Pedro Castillo, condenado por el delito de conspiración para rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su condena se suma al proceso judicial que afrontó luego de ser destituido por el Parlamento.

En tanto, el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por actos de corrupción cometidos durante su gestión. Para el analista político Iván García, la condena de cuatro expresidentes constituye un récord histórico para el país y envía un mensaje de incertidumbre al escenario internacional, al reflejar la profunda crisis política e institucional que atraviesa el Perú.

HUMALA Y TOLEDO

También en este 2025, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos, relacionados al financiamiento irregular de campañas electorales. A esta lista se agregó el expresidente Alejandro Toledo, quien recibió su segunda condena, esta vez a trece años y cuatro meses de prisión, por un entramado de corrupción vinculado al pago de sobornos.


