Percy Medina: "Hay que mirar bien quiénes van a la vicepresidencia porque podrían terminar siendo presidentes"

Percy Medina, jefe de la Misión para el Perú de Idea Internacional, se pronunció sobre la cédula de votación que se utilizará en las elecciones generales de 2026, la cual contará con cinco columnas y un alto número de opciones, lo que representará un desafío para los electores.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Medina explicó que los ciudadanos se enfrentarán a una cédula de gran tamaño. “Vamos a tener un ‘sabanón’ con 39 opciones para el Congreso y 37 para la elección presidencial. En realidad, son cinco elecciones diferentes: presidente y vicepresidentes, y hay que mirar bien quiénes van a la vicepresidencia porque podrían terminar siendo presidentes”, señaló.

Asimismo, indicó que solo alrededor del 30 % de los ciudadanos hace uso del voto preferencial, por lo que no se trata de una práctica mayoritaria. En ese contexto, advirtió que uno de los principales retos será identificar correctamente a los candidatos y los símbolos de los partidos políticos en una cédula tan amplia.

VOTO CONSCIENTE

Finalmente, Medina exhortó a los votantes a reflexionar antes de emitir su voto. “Una vez que están elegidos no hay posibilidad de lamentarse. Incluso encuestas demuestran que mucha gente se arrepiente de su voto. Pensemos bien antes de votar para evitar arrepentirnos después”, enfatizó, subrayando la importancia de un voto informado en los próximos comicios.