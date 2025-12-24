Exmilitares, empresarios y abogados buscarán una curul en las elecciones 2026

Empresarios, abogados, militares en retiro y exjefes policiales figuran entre los nuevos y conocidos rostros que buscarán una curul en las elecciones generales de 2026. Las listas de candidatos empiezan a perfilar un escenario con fuerte presencia de exautoridades vinculadas a la seguridad, la política y el sector económico.

Uno de los nombres que destaca es el del teniente general en retiro José Baella, quien postulará a la Cámara de Diputados por Renovación Popular. La agrupación, que tiene a Rafael López Aliaga como candidato presidencial, lidera actualmente la intención de voto.

Entre quienes buscan la reelección figuran los congresistas José Cueto, Patricia Chirinos y Gladys Echaíz. Asimismo, llama la atención la reincorporación del exministro de Agricultura del régimen fujimorista, Absalón Vásquez, quien retorna a la arena política tras varios años alejado de cargos públicos.

En la lista de postulaciones también se conoció que el vicealmirante José Calisto Giampietri postulará a la Cámara de Senadores, al igual que Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

PRESUNTO CABECILLA DEL 'ESCUADRÓN DE LA MUERTE'

Otro nombre que genera controversia es el de Raúl Prado Ravines, excomandante general de la Policía Nacional, señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de la organización criminal ‘El Escuadrón de la Muerte’, quien, pese a encontrarse en prisión preventiva, postulará al Senado.