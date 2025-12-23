Abogado de Alfredo Barnechea sobre elecciones primarias en Acción Popular: “No hubo fraude”

Miguel Ángel Ferreyra, abogado de Alfredo Barnechea, afirmó que en ningún momento hubo fraude en las elecciones primarias realizadas en el partido Acción Popular. En entrevista con el programa 2025, el letrado sostuvo que su patrocinado obtuvo de manera limpia y transparente el derecho de ser el candidato presidencial de la agrupación política para los comicios generales de 2026.

Ferreyra remarcó que el proceso interno contó con la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo que, según indicó, emitió un pronunciamiento oficial reconociendo a Alfredo Barnechea como ganador. “Este proceso ha sido supervisado por la ONPE y este organismo ha dado como ganador a Alfredo Barnechea”, señaló, descartando cualquier irregularidad.

En ese contexto, el abogado cuestionó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no inscribir a Barnechea como candidato presidencial de Acción Popular. Afirmó que dicha medida carece de sustento legal y que debió respetarse el resultado del proceso interno validado por la autoridad electoral correspondiente.

LLAMADO AL JNE

Finalmente, Ferreyra informó que han interpuesto recursos legales contra lo que calificó como un pronunciamiento ilegal del JNE y expresó su confianza en que estos serán evaluados de manera objetiva. “Esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones haga justicia”, concluyó, reiterando que el partido y su candidato confían en que se respetará la voluntad expresada en las primarias.