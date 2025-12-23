Luis Roel califica de "falta grave" postulación de Luis Aragón en Avanza País: "La consecuencia es la expulsión"

El excongresista y militante de Acción Popular, Luis Roel, se pronunció luego de que el actual parlamentario Luis Aragón apareciera como invitado en la lista del partido Avanza País para el Congreso en la región Cusco, pese a que Acción Popular acordó en su último plenario prohibir la participación de sus militantes en las Elecciones Generales 2026 representando a otras agrupaciones políticas.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Roel señaló que dicha disposición partidaria es de cumplimiento obligatorio y alcanza a todos los militantes. “No puede inscribirse en otra lista, porque el partido tiene una prohibición y esta es vinculante para todos”, afirmó al referirse a la situación del legislador.

FALTA GRAVE

En esa línea, el exparlamentario calificó la inscripción de Aragón como una “falta grave”, al considerar que vulnera de manera directa los acuerdos internos del partido. Asimismo, descartó que el congresista pueda alegar desconocimiento de la medida adoptada por Acción Popular.

Finalmente, Roel sostuvo que las consecuencias de esta presunta infracción deberían ser severas y coherentes con la normativa partidaria. “No puede argumentar que no conocía la decisión; corresponde la expulsión”, remarcó.