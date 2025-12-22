Hernán Chaparro: “Existe una expectativa de cambio en el electorado rumbo al 2026”

De cara a las elecciones generales del 2026, el analista político Hernán Chaparro afirmó que existe una clara expectativa de cambio entre los ciudadanos, reflejada en los sondeos de opinión donde una mayoría aún no sabe o no precisa por quién votará. Así lo señaló en entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, al analizar el actual escenario político del país.

Chaparro explicó que este alto nivel de indecisión responde al desgaste de la clase política y a la inestabilidad institucional registrada en los últimos años. En ese contexto, sostuvo que el electorado busca alternativas distintas, pero todavía no encuentra liderazgos sólidos que generen confianza o propuestas claras que conecten con sus demandas.

Asimismo, el analista remarcó la importancia de que los ciudadanos evalúen cuidadosamente no solo al candidato presidencial, sino también a quienes postulen al Congreso. Indicó que una mala elección de legisladores podría repetir escenarios de confrontación política, vacancias presidenciales y crisis de gobernabilidad como las vividas recientemente.

SOBRE ANTAURO HUMALA

Finalmente, Chaparro se refirió a la figura de Antauro Humala en el panorama electoral, señalando que podría captar un número significativo de votos, especialmente en el sur del país. No obstante, precisó que su eventual participación en los comicios aún no es clara debido a su situación legal, pese a haber recuperado la libertad, lo que añade un elemento de incertidumbre al proceso electoral del 2026.