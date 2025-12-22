Militante de Acción Popular: "Impedirnos participar en las elecciones fue un acto arbitrario"

Luis Roel, excongresista y militante de Acción Popular, se pronunció luego de que la presidenta encargada de las votaciones del partido, Cinthia Pajuelo, no descartara convertirse en colaboradora eficaz en las investigaciones que realiza el Ministerio Público por el presunto fraude en las elecciones internas de la agrupación.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Roel cuestionó la postura de Pajuelo y señaló que, si se detectan irregularidades en una mesa de votación, lo correcto es impugnarlas y no realizar cambios de delegados. “Ella no acepta que ha hecho cambios de delegados y sostiene que advirtió un fraude en las elecciones internas, pero si hay irregularidades se impugna la mesa, no se cambia a los delegados. Lo que nos interesa es saber qué pasó”, indicó.

Respecto a la decisión del partido de no autorizar que sus militantes postulen al Congreso u otros cargos en las próximas elecciones como invitados de otras agrupaciones políticas, Roel afirmó que esta medida responde a razones tanto políticas como jurídicas. Explicó que Acción Popular aún se encuentra apelando ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

ACUDIRÁN A LA VÍA JUDICIAL

Finalmente, precisó que, de no prosperar la apelación, el partido evalúa acudir a la vía judicial mediante una acción de amparo. Según Roel, permitir que militantes postulen por otras agrupaciones implicaría aceptar una derrota anticipada. “Impedirnos participar en las elecciones fue un acto arbitrario”, concluyó.