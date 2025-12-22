Iván García sobre elecciones 2026: "Las izquierdas y las derechas van desgastadas"

El analista político Iván García se pronunció sobre el proceso de inscripción de candidatos de los partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de cara a las elecciones generales de 2026.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, el especialista señaló que la inscripción de las planchas presidenciales de los nueve partidos políticos, cuyo plazo vence este 23 de diciembre, es solo “la punta del iceberg” de todo lo que se avecina en el proceso electoral.

García también se refirió a las expectativas de la ciudadanía frente a estas elecciones. Según indicó, una encuesta revela que la población asocia el próximo proceso electoral con tres conceptos clave: novedad, cambio y nada. “Es interesante, pero esto puede cambiar, las izquierdas y las derehas van desgastadas”, precisó.

VOTO DE CASTIGO

Finalmente, el analista sostuvo que es probable que en las elecciones de 2026 se registre un “voto de castigo” contra la clase política, a la que responsabiliza por la inestabilidad vivida en los últimos años, como las vacancias presidenciales. “La gente tiene claro que hay necesidades prioritarias como la seguridad y la educación; por ello, muchos votantes verán primero por quién no votar”, concluyó.