Acción Popular no autorizará a sus militantes candidatear por otro partido en las elecciones de 2026

En entrevista con RPP, Julio Chávez, presidente del partido Acción Popular señaló que durante el plenario realizado la tarde de ayer, entre otras medidas, se decidió no autorizar a ningún militante postular por otra agrupación en las elecciones generales de abril de 2026.

“El partido va a curarse internamente, va a armarse y va a prepararse para participar con sus cuadros en las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año. Y el plenario ha decidido que no se va a autorizar a ningún militante a postular por otro partido político”, señaló.

RENOVACIÓN INTERNA

El dirigente dijo también que en las próximas semanas Acción Popular entrará en un exhaustivo “proceso de renovación interna”, luego que la agrupación política estuviera involucrada en un presunto fraude en las elecciones primarias para los comicios generales.

“Vamos a renovar todos nuestros cuadros dirigenciales a nivel nacional y para eso se va a elegir un comité nacional electoral. Lo que estamos pensando en estos momentos es prepararnos para las elecciones regionales y municipales en la que sí vamos a participar”, agregó.