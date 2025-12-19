Vladimir Padilla sobre archivamiento de caso Cócteles: "Ni siquiera debería haber audiencia, se debió archivar de frente"

El abogado penalista Vladimir Padilla se pronunció luego de que el Poder Judicial evaluara la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó archivar el caso Cócteles, y sostuvo que el proceso nunca debió avanzar a una audiencia judicial.

En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Padilla aseguró que la resolución del TC deja en claro que no existía legitimidad ni sustento penal en la investigación. “No se trata del señor Pérez llevando un caso. Le han dicho que esta situación en concreto no tiene legitimidad ni principio de legalidad. No era delito, ni siquiera debió llegar a audiencia; se debió archivar de frente”, señaló.

COMPETENCIAS

El penalista también cuestionó el pedido del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, para que el proceso del caso Cócteles retorne a la Fiscalía. Al respecto, indicó que dentro del sistema de justicia existe una jerarquía que debe respetarse.

“Eso es falso. La ley establece que el juez de investigación preparatoria tiene competencia para intervenir incluso en diligencias preliminares. El juez tiene jurisdicción. Lo que hace el fiscal es un discurso político; está equivocado y se está saliendo de su rol”, explicó Padilla.