Fiorella Molinelli: "Un mandatario debe tener experiencia, vocación de servicio y coraje"

Fiorella Molinelli, candidata presidencial por el partido Fuerza y Libertad, presentó sus principales propuestas de cara a las Elecciones Generales 2026 y expuso los ejes que marcarían su eventual gestión al frente del Ejecutivo.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Molinelli afirmó que un mandatario debe cumplir tres requisitos fundamentales: experiencia, vocación de servicio y coraje. Según explicó, conocer a fondo el funcionamiento del Estado es clave para tomar decisiones acertadas, mientras que la vocación de servicio permite priorizar los intereses de la nación por encima de los personales o partidarios. Asimismo, sostuvo que se requiere valentía para enfrentar de manera directa a la corrupción y a las mafias.

En esa línea, la candidata remarcó que el país debe dejar atrás la improvisación en la gestión presidencial y apostar nuevamente por la meritocracia en las instituciones públicas. Indicó que, a su criterio, se ha perdido la vocación de servicio en el aparato estatal, lo que ha debilitado la eficiencia y la confianza ciudadana en las autoridades.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN POLÍTICA

Respecto a la participación de las mujeres en política, Molinelli advirtió que sigue siendo limitada y, en muchos casos, impulsada solo por una obligación normativa. Señaló que el desprestigio y la criminalización de la función pública desalientan la participación de personas capacitadas, especialmente mujeres, quienes optan por mantenerse al margen de la actividad política pese a tener vocación y capacidad para contribuir al país.