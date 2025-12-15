Exsecretario de Acción Popular: “No nos pueden quitar la inscripción con una resolución abusiva”

Edmundo del Águila Morote, exsecretario general de Acción Popular, se pronunció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara nulas las elecciones primarias del partido para las Elecciones Generales 2026, decisión que deja a la agrupación histórica fuera de la contienda electoral.

“Teóricamente, si no participamos en el proceso electoral perdemos la inscripción. Por eso, debemos lograr que el error cometido por el JNE sea corregido, ya que se ha excedido en sus competencias. Ha hecho lo que no puede hacer, ha tenido una actitud dictatorial”, señaló Del Águila en entrevista con 2025 en 24 Horas.

En esa línea, cuestionó que las presuntas denuncias de fraude, presentadas por el presidente del partido, Julio Chávez, no hayan sido evaluadas primero en el ámbito interno. “Debieron resolverse dentro del partido y no ir directamente al JNE. Además, hay una cúpula en el JNE, porque las fechas que han fijado son demasiado estrechas”, afirmó.

RESOLUCIÓN DÉBIL

Finalmente, sostuvo que no se puede retirar la inscripción de Acción Popular mediante lo que calificó como una resolución arbitraria. “Se han excedido. Es una resolución inconstitucional, abusiva y débil”, concluyó.