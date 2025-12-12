Fiscalía pide 8 años y medio de prisión para Pedro Pablo Kuczynski por colusión

La Fiscalía de la Nación solicitó ocho años y seis meses de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien enfrenta una acusación formal por el presunto delito de colusión en el marco del caso relacionado al proyecto IIRSA Norte. Según la tesis fiscal, el exmandatario habría favorecido de manera indebida a la constructora Odebrecht cuando se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de ProInversión.

Frente a esta acusación, el abogado del exjefe de Estado, Julio Midolo Chirinos, aseguró que el Ministerio Público no cuenta con pruebas suficientes que demuestren una concertación entre Kuczynski y Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú. La defensa sostiene que, pese a los casi siete años de investigación, la Fiscalía no ha podido acreditar la existencia de acuerdos ilegales ni beneficios indebidos a favor del expresidente.

Midolo precisó que las reuniones cuestionadas por la Fiscalía se realizaron de manera formal y transparente, cuando Kuczynski ejercía funciones públicas y estaba facultado para recibir a los representantes de los consorcios interesados en la concesión del proyecto. Indicó que dichos encuentros estuvieron debidamente registrados y que no existieron reuniones clandestinas ni bilaterales exclusivas entre el exmandatario y Barata.

EXPRESIDENTE PRESENTA DENUNCIA

Asimismo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski denunció que el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, habría intentado presionarlo para que brindara información que comprometiera al exmandatario Alejandro Toledo a cambio de beneficios judiciales. Según su abogado, Kuczynski rechazó dicha propuesta al señalar que no contaba con información que aportar, mientras el proceso continúa en evaluación por las instancias judiciales correspondientes.