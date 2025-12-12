Secretario de Acción Popular rechaza denuncias de fraude: "Ha sido una elección limpia"

El secretario general del partido Acción Popular, Juan Abad Cabrera, descartó de manera tajante un presunto fraude en las elecciones primarias internas que dieron como ganador a Alfredo Barnechea como candidato presidencial de dicha agrupación política.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Abad aseguró que el proceso electoral interno se desarrolló de manera transparente y ordenada, bajo la supervisión de los organismos electorales. “Las votaciones han sido impecables, fiscalizadas por la ONPE y el JNE. No hubo impugnaciones y en seis mesas de votación ganó Alfredo Barnechea. Ha sido una elección limpia”, sostuvo.

ACUSACIONES SIN SUSTENTO

Respecto a las denuncias que señalan a la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo, por un presunto cambio de nombres de al menos 26 delegados, el dirigente indicó que dichas acusaciones no han podido ser confirmadas y carecen de sustento objetivo.

Asimismo, Abad Cabrera afirmó que estas denuncias provienen de los precandidatos que no lograron imponerse en las primarias. “Los delegados votan de manera independiente y el voto es secreto. Estas acusaciones vienen de quienes perdieron y no saben perder; son malos perdedores”, expresó, descartando cualquier irregularidad en el proceso interno del partido.

Finalmente, Abad anunció que se tomarán acciones contra las "personas que generaron el conflicto en el partido" haciendo referencia a Ricardo Burga y al propio presidente de la agrupación Julio Chávez.