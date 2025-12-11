Especialistas opinan sobre anuncio de disolución de Equipos Especiales del Ministerio Público

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que en los próximos días será desactivado el Equipo Especial Lava Jato, encargado de investigar los casos de corrupción más relevantes del país, muchos de ellos relacionados con expresidentes y altos funcionarios. La decisión ha generado preocupación debido al impacto que podría tener en procesos que se encuentran en etapas avanzadas.

Especialistas calificaron la iniciativa como riesgosa, pues los fiscales del equipo conocen los expedientes desde sus inicios, y una eventual reasignación a otros despachos implicaría un periodo de adaptación que retrasaría las investigaciones. Advirtieron además que se trata de casos emblemáticos que requieren continuidad y una comprensión profunda de su complejidad.

ESPECIALISTAS OPINAN

La abogada penalista Romy Chang señaló que es comprensible y saludable plantear una reestructuración dentro del Ministerio Público. “Es bueno rotar a los fiscales”, sostuvo.

Por su parte, el abogado penalista Julio Rodríguez destacó la necesidad de evaluar el desempeño del equipo especial desde el enfoque de sus resultados. “Lamentablemente ha sucedido que los equipos dieron resultados y comenzaron a abusar de ello”, afirmó.