Militantes de Acción Popular presentarán acciones penales por presunto “fraude” en elecciones internas

La participación de Acción Popular en las Elecciones Generales de 2026 estaría en serio riesgo debido a las disputas internas y a las acusaciones de “fraude” en el proceso para elegir al candidato presidencial del histórico partido. La crisis se profundizó luego de que Julio Chávez, presidente de la organización política, denunciara irregularidades en la elección que dio como ganador a Alfredo Barnechea.

Según el especialista en temas electorales José Naupari, si el Jurado Nacional de Elecciones declara fundadas las impugnaciones presentadas por Chávez, el partido no cumpliría con el requisito de haber alcanzado el 10% de votos válidos durante sus internas.

Esa situación impediría que Acción Popular pueda presentar listas de candidatos en cualquier nivel de elección. Naupari precisó que existe otro posible escenari: que el candidato proclamado “eventual ganador” decida renunciar para evitar la exclusión.

DENUNCIAS PENALES

A las impugnaciones se suman otras posibles medidas. Desde el interior del partido se evalúa la presentación de denuncias penales contra quienes habrían suplantado a delegados oficialmente elegidos.