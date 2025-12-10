Julio Chávez: "No había forma de que Alfredo Barnechea gane las elecciones sin hacer fraude"

Julio Chávez, presidente del partido Acción Popular, denunció un supuesto fraude tras perder ante Alfredo Barnechea en las elecciones internas para elegir al candidato presidencial de la organización política de cara a las elecciones generales 2026.

“Es un fraude, porque se ha comprobado que se han suplantado a delegados elegidos por las bases de manera democrática. No había forma de que Alfredo Barnechea gane sin hacer fraude”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

PRUEBAS DE PRESUNTO FRAUDE

Además, Chávez señaló que una de las pruebas del presunto fraude sería una consulta popular realizada días antes de las elecciones internas, en la que la mayoría de los delegados habían mostrado su preferencia por él.

Asimismo, acusó directamente a Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Nacional Electoral de Acción Popular, de modificar la lista de delegados electos sin respaldo de las actas oficiales y señaló que a la fecha se encuentra como "no habida".

Finalmente, acusó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de ser "cómplice" del presunto fraude, ya que el organismo habría aceptado un padrón adulterado y no lo verificó. "Lo único que tenía que hacer es verificar la información, si hoy la ONPE no puede garantizar elecciones transparentes en un partido, que nos espera en las elecciones del siguiente año", señaló.