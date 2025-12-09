Elecciones 2026: candidatos inician campaña con recorridos por diversas regiones del país

La campaña electoral rumbo al 2026 ya comenzó para varios aspirantes a la presidencia y la vicepresidencia, y con ella una serie de ofrecimientos en distintos puntos del país. Desde la tumba de Víctor Raúl Haya de la Torre en Trujillo, el candidato aprista Enrique Valderrama lanzó sus primeras propuestas, entre las que destacó la reducción del presupuesto del Congreso.

Mientras tanto, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, recorrió la sierra de Trujillo, donde fue recibido por simpatizantes en medio de un evidente baño de popularidad. Los desplazamientos por regiones también incluyen a candidatos a la vicepresidencia, como Raúl Noblecilla, postulante por Podemos Perú, quien viajó a Moquegua señalando que su campaña se enfoca en la defensa de la democracia. Sin embargo, ciudadanos lo cuestionaron por su pasado como abogado del expresidente Pedro Castillo.

CAMPAÑA EN EL SUR

Tras la renuncia de Phillip Butters, Avanza País designó a José Williams como su nuevo candidato presidencial. La agrupación anunció que su campaña iniciará en el sur del país, una zona donde su antecesor enfrentó rechazo y protestas. Williams incluso tendría previsto visitar Puno, considerado uno de los escenarios políticos más sensibles durante las últimas elecciones.

Para diversos analistas políticos, la llegada de Williams a Puno marcaría no solo una reafirmación de su candidatura, sino también un intento por diferenciarse de la figura de Butters y reposicionar a Avanza País en regiones tradicionalmente adversas.