Jaime de Althaus: "Hay una competencia de los partidos por vincularse a la figura de Castillo para captar votos"

El analista político señaló que, de cara a las elecciones 2026, muchos partidos políticos estarían buscando "aprovecharse del supuesto caudal electoral" del expresidente.

El analista político Jaime de Althaus consideró como una “buena idea” que José Williams, congresista y candidato presidencial de Avanza País, inicie su campaña en el sur del país, pese a que su antecesor, Phillip Butters, fue agredido por manifestantes. Según de Althaus, la estrategia de Williams podría no enfrentar los mismos problemas, ya que “no tendría que tener anticuerpos en el sur”.

Sobre la situación de Acción Popular, tras la elección de Alfredo Barnechea como candidato presidencial y la posterior acusación de alteración de resultados, el analista señaló que “no habrá tiempo para este proceso” de impugnación ante el JNE.

Consideró que la candidatura de Barnechea está consolidada y que es “mejor para el partido”, dado que ofrece mayores posibilidades de superar la valla electoral. En contraste, señaló que otros aspirantes, como Julio Chávez, son menos conocidos y podrían verse afectados por denuncias o cuestionamientos durante la campaña.

LA FIGURA DE PEDRO CASTILLO

Finalmente, advirtió que muchos candidatos a la presidencia y al Congreso buscan vincularse con la figura del expresidente Pedro Castillo para captar votos, una estrategia que reflejaría la influencia que el exmandatario aún mantiene en la política.