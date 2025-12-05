Ricardo Burga sobre denuncia de cambios en delegados de AP: "La ONPE se lava las manos"

El candidato a la Cámara de Diputados por el partido Acción Popular, Ricardo Burga, se pronunció tras denunciar presuntas alteraciones a la lista de los delegados elegidos en las elecciones internas a fines de noviembre.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el precandidato al Parlamento responsabilizó directamente a Cynthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional, quien además estaría negociando con militantes para condicionar sus votos a favor de la precandidatura de Alfredo Barnechea, según un audio revelado por otros acciopopulistas.

"Esta señora (Cynthia Pajuelo), ha actuado de muy mala fe y lo que más lamento es que la ONPE se está lavando las manos como Poncio Pilatos. No quiere revisar las actas y las resoluciones de los 73 delegados electos democráticamente", dijo.

SOBRE PHILLIP BUTTERS

Por otra parte, Burga lamentó la renuncia al partido Avanza País y la declinación como precandidato presidencial del presentador de televisión, Phillip Butters: "Yo creo que sí es una baja importante para el proceso electoral", sostuvo.