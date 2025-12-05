César Combina: "Renuncia de Phillip Butters tiene que ver con su 1% en las encuestas"

César Combina, militante de Avanza País, se pronunció tras el anuncio de Phillip Butters sobre su retiro de la precandidatura presidencial y su renuncia irrevocable al partido, asegurando que uno de los motivos detrás de su decisión fue la presencia de Combina en la organización política.

“Una candidatura que no despega trae consecuencias, una persona que no es responsable con un partido trae consecuencia [...] son partes de las mentiras del señor, una campaña sucia que hemos afrontado dentro de la interna del partido”, señaló en entrevista con 24 Horas.

En esa línea, Combina defendió su participación y reiteró que su precandidatura presidencial continúa vigente. “Hoy entregué mi solicitud final para poder ser reincorporado como candidato para las elecciones del día 7 [...] no podemos permitir que una irresponsabilidad individual afecte el partido, la división creada por Butters tiene que terminar hoy”, agregó.

ARREMETE CONTRA BUTTERS

Finalmente arremetió contra Butters y aseguró que su renuncia al partido se debería a problemos personales, empresariales y el "1%" en las encuestas. "Es un antes del señor Butters, ya no existe [...] el señor no quiere arriesgar su posición económica para salvar a un partido", dijo.