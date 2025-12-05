Tensiones en Acción Popular y Ahora Nación a días de la elección de candidatos presidenciales

A solo cuatro días de que los delegados de distintos partidos políticos elijan a sus candidatos presidenciales, nuevas denuncias y disposiciones judiciales han encendido las alarmas dentro de las organizaciones. Las tensiones internas se han agudizado, especialmente en Acción Popular y en el partido Ahora Nación, donde los procesos electorales enfrentan cuestionamientos que podrían alterar sus cronogramas.

Julio Chávez, precandidato presidencial de Acción Popular, expresó su preocupación por la transparencia del proceso interno, pese a que días atrás aseguraba estar confiado en que su candidatura sería ratificada este domingo. “Sería un escándalo que la voluntad mayoritaria del partido expresada en las urnas y ratificada por el ente electoral sea manipulada. A quien hacemos responsable es a la presidenta del comité electoral, que hasta ahora está como no habida y debería reportar sobre los delegados”, advirtió.

Durante la elección de los 75 delegados que definirán la candidatura presidencial, Acción Popular también realizó una consulta popular interna en la que Chávez obtuvo el 49% de respaldo. Alfredo Barnechea alcanzó un 23%, mientras que Andrés García Belaúnde registró un 16%.

CASO AHORA NACIÓN

La tensión no solo afecta a Acción Popular. En el caso de Ahora Nación, partido al que pertenecen los coroneles en retiro Harvey Colchado y Walter Lozano —quienes anunciaron su postulación al Congreso—, la situación se ha complicado luego de que un juzgado de La Merced ordenara la suspensión de la elección de delegados y de su cronograma electoral. Según los denunciantes, la asamblea donde se aprobó la convocatoria y el cronograma electoral se efectuó de manera "secreta".